Jovem é assassinado a tiros na comunidade de Primavera zona rural de Baraúna no Oeste do RN

Mais um crime de homicídio registrado na Grande Mossoró. No início da noite de ontem, sábado, um jovem identificado como Thiago da Silva Guedes, conhecido como Thiago de Nelson, com 29 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo.

Thiago de Nelson pilotava uma moto Biz, de cor preta, na comunidade de Primavera, zona rural de Baraúna, quando foi alvejado por vários tiros, morrendo no local.

A Polícia Militar ainda não tem informações sobre a motivação do crime. Sabe-se apenas que dois homens pilotanto uma moto foram vistos evadindo-se do local após os disparos. A delegacia de Plantão e o ITEP de Mossoró, foram acionados e compareceram ao local.

O corpo do jovem foi recolhido após a perícia e encaminhado ao Instituto Médico Legal do ITEP para ser necropsiado e depois liberado para sepultamento. A invesstigação do caso ficará sob a responsabilidade do delegado de Baraúna Dr. André Albuquerque.