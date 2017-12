Jovem é assassinado a tiros em bar no Costa e Silva

Um jovem identificado como Erick John Ferreira, de 19 anos, foi assassinado tiros em um bar na Avenida Francisco Mota, bairro Costa e Silva, em Mossoró, na tarde desta sexta-feira, 15. Testemunhas informaram que a vítima estava jogando sinuca no estabelecimento quando dois homens chegaram em uma moto e efetuaram os disparos.

Erick John ainda tentou correr, mas foi alcançado e executado na cozinha do bar. Os assassinos estavam usando capacete e fugiram sem serem identificados.

Os assassinos também tentaram matar outro jovem que jogava sinuca com Erick no local, mas o rapaz conseguiu fugir.

De acordo com informações da Polícia, Erick John respondia processo na Justiça por roubo. O jovem também estava sendo investigado por duas tentativas de homicídio no Costa e Silva, além de ser testemunha em outro homicídio no bairro, quando morreu Eduardo Lopes do Nascimento, conhecido como Boy Negão.

O caso será investigado pela Divisão de Homicídios e proteção à Pessoa (DHPP).