Jota Ribamar – Vale do Assu & Região Central

Em clima Natalino, nossos Produtos recebem neste Sábado 3, a partir do Meio dia no Tradicional Feijão com Jota 2016 na Adega da Ponte BR 304 Assú.Passaportes nas Óticas Elegance.

EM VIVAS

A Coluna cantando vivas de felicidades hoje para Rogério Magno, Educadora Francisca Rodrigues, Francisco Soares, Francisco Oliveira “Chico do Arrocho” e Antecipamos neste Domingo 4, para nosso diretor na Nova 89 FM Pedro Neto “Chocolate”.Axé!

FEIJÃO COM JOTA 2016

Neste Sábado 3, a partir do Meio dia, tendo local a Adega da Ponte BR 304 Assú, nossos produtos recebem para Confraternização Natalina com mais uma edição do Tradicional Feijão com Jota e a entrega da Comenda OS MELHORES DO ANO DE 2016 e o Lançamento da 9ª. Edição da Revista KACTU’S.Agradecer desde já aos parceiros diretos como:Sistema Fecomercio RN, TCM TV a Cabo Mossoró, Prefeituras de Alto do Rodrigues e Afonso Bezerra, Deputado George Soares, Adega da Ponte, Senador Garibaldi Alves Filho, Deputado Presidente Ezequiel Ferreira de Souza, Supermercado Soberano/Alto do Rodrigues, Rizza Montenegro, Padre Flávio Augusto Melo, entre outros.

ATRAÇÕES DO FCJ

Para animar nossa confraternização de Natal, o Pagod Strutura e Paulinho Araújo MPB, de Curais Novos RN, trás repertório especial para animar esta tarde imperdível, com cerveja gelada, gente bonita e muita animação.Agende logo mais na Adega da Ponte BR 304 Assú.Contatos 084/99977-8823 ou 98894-5867.

DIPLOMAÇÃO DO ELEITOS

A Juíza Aline Daniele Belém Cordeiro Lucas e o Chefe de Cartório Eleitoral Rogério Torres e equipe Aconteceram em solenidade de Diplomação dos eleitos nas últimas eleições de 2 de Outubro passado.O Prefeito eleito Dr.Gustavo Montenegro Soares e a Vice Sandra Alves e demais Vereadores e Suplentes foram Diplomados na manhã desta última Quinta 1.