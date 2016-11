Jota Ribamar – Vale do Assu & Região Central

“Passaportes para o Tradicional FEIJÃO COM JOTA 2016 nas Óticas Elegance da Senador João Câmara em Assú.(DESTA COLUNA).

PARABÉNS!

Vivas com abraços de saúde e felicidades na Coluna para as Educadoras Roneide Rodrigues e Fláviana Tavares, para Iramar Almeida, para a Poetisa Angelina Luiza e para o Advogado Tiago Moreira e para Dona Marli Jacó.Axé!

GAROTO & GAROTA DO VALE 2016

Logo mais a partir das 22h na Arena do Oásis Assú, Acontece a final do Concurso Garoto e Garota do Vale comemorando este Ano de 2016 seus 15 Anos de realização.Agradecemos o Convite para a Comissão Julgadora.Cidades do Vale e região Central do RN participam do Certame.Para animar a festa tem Alan Dantas, Discoteca A Favorita e DJ Jari.

FEIRA DO EMPREENDEDOR

A Coluna registra a participação do Presidente Marcelo Fernandes de Queiroz e demais membros do Sistema Fecomercio/rn na abertura da Feira do Empreendedor em Caicó.O evento deverá reunir 8 mil pessoas até este sábado, 12. Uma grande oportunidade para quem deseja gerar emprego e renda no Estado, em especial, na região do Seridó.A edição do “Brasil em Foco” na qual debatido a Pirataria e a Ilegalidade, com palestra do presidente do Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade, Edson Vismona, foi outro Evento que mereceu a atenção e Presença do Presidente Marcelo Queiroz.Gente que Faz & Acontece!

Presidente Marcelo Fernandes de Queiroz, prestigiando a Feira do Empreendedor em Caicó.Gente que Faz & Acontece!

REVISTA KACTU’S

A Nova edição da revista KACTU’S traz reportagem especial sobre o Hexa do Prefeito Abelardo Rodrigues, no seu Município Alto do Rodrigues/RN, bem como a sua invicta participação na história de sucesso na Política naquela Município.Aguardem!

FEIJÃO COM JOTA 2016

Toda produção encaminhada para a tradicional Confraternização Natalina desta Coluna, com o Evento FEIJÃO COM JOTA 2016, próximo Sábado 3, de Dezembro a partir das 13h na Adega da Ponte BR 304 Itajá/RN.Atrações será a banda de Pagod Strutura e o Cantor de MPB Paulinho Araújo.Neste final de semana está circulando no Vale do Assú e Região Central os Convites para nossos Parceiros e Colunáveis.Voltamos com os nomes dos Padrinhos e Madrinhas 2016.