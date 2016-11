Jota Ribamar – Vale do Assu & Região Central

“Não exagere na criatividade quando se tratar de Agradecimento ou Convite para seu Evento.(GLÓRIA KALIL).

EM VIVAS

Abraços com vivas de saúde e felicidades pela idade nova em nossa coluna, Suzana Damasceno, Cidinha Fonseca, Andyara Tinôco, Prefeito Leonardo Oliveira, de Ipanguassú, Maria Lúcia Soares, Kirialle Medeiros e para a mais querida Sandra Martins musa do Engenheiro Civil Sande Germano Martins.Axé!

OBRAS EM DESTAQUE

Graças aos esforços do Mandato do Deputado George Montenegro Soares, representante do Assú e região, a população começa a ver os frutos com o inicio das obras do terminal rodoviário do Assú, que muitos anos está esquecido pelo Governo do Estado.O Deputado também tem sido um batalhador pelo Curso de Direito para o Campus Prefeito Walter de Sá Leitão da UERN em Assú, e recebeu boas noticias esta semana em audiência com o Reitor Pedro Fernandes.Gente que Faz & Acontece!

CONQUISTA NO ESPORTE

O Resultado é a resposta a dedicação de alunos e de toda equipe de profissionais da área de educação do município de Alto do Rodrigues RN e o apoio da gestão do prefeito Abelardo Rodrigues, para as Conquistas nos Jogos Escolares do Rio Grande (JERN’S 2016), disputado na capital do Estado.

O coordenador municipal de Esportes, professor Edenilson Melo,tem feito a diferença na área pelo bom trabalho em equipe naquele Município.

DATAS & EVENTOS…

#TRADICIONAL o Feijão com Jota 2016, evento desta Coluna está agendado para Sábado 3 de Dezembro, a partir do Meio dia na Adeha do Ponte BR 304, apresentando muito Pagode com a banda Strutura, de Curais Novos, MPB, cerveja Geladíssima e muita Gente bonita, além de claro a Supimpa Feijoada o prato mais Cobiçado do Brasileiro.

#REVISTA Kactu’s que trás matérias importantes como: Meio Ambiente/Projeto Vale Sustentável, a festa Junina em Assú, o Hexa do Prefeito Abelardo Rodrigues, em Alto do Rodrigues e a auto estima do Cidadão Afonso-Bezerrense, nos últimos 8 Anos em Afonso Bezerra/RN, em destaque será entregue dia 3/12 no FCJ/2016 em clima de Boas Festas e Feliz Ano Novo!

#SHOW DE Osvaldo Montenegro Acontece no próximo Sábado 11 na Quadra do Hotel Thermas em Mossoró.O Colunista recomenda a noitada que será imperdível!

#AGRADECIMENTO dos nossos produtos aos Grupo TCM/Mossoró pelo seu diretor Presidente Dr Milton Marques de Medeiros e sua musa Zilene Marques, pelo apoio direto a nova edição da Revista KACTU’S no Vale do Assú.Obrigado.