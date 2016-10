Jota Ribamar – Vale do Assu & Região Central

“Jamais desista das pessoas que ama. Jamais desista de ser feliz. Lute sempre pelos seus sonhos. Seja profundamente apaixonado pela vida. Pois a vida é um espetáculo imperdível.”

(AUGUSTO CURY)

PARABÉNS!

O Colunista canta vivas de felicidades com abraços de saúde para Teginete Rufino, para Magno Marques, para Nival Pinheiro, para Libania Maria Braga e para a Prefeita eleita de Mossoró Rosalba Ciarline Rosado.Axé!

EMANCIPAÇÃO

O Municipio de Afonso Bezerra na região Central do RN Viveu na última Quinta Feira 27, o dia oficial de sua Emancipação Política e Administrativa com uma programação constando de Auvorada, Missa e o tradicional desfile Civico com a participação de todas as Escolas das redes Municipal, Estadual e Privada de ensino. Com muita criatividade e muito amor por Afonso Bezerra, haja vista as dificuldades financeiras, a atual gestão comemorou o aniversário de nossa cidade e cumpriu com o seu papel no resgate a história e Cultura, pela auto estima e o prazer de ser um cidadão.Afonso Bezerra festejou 63 anos de emancipação, jubilosos com a data, pois a cidade tem se destacado na região e isso é motivo de orgulho para todos nós. Que possamos seguir no caminho do desenvolvimento, que Afonso Bezerra, continue brilhando.

DATAS & EVENTOS…

REVISTA Kactu’s será lançada em tradicicional evento Feijão com Jota 2016, tendo local Adega da Ponte BR 304 Assú.Maiores detalhes no jotaribamar.com

#UERN através do Campus PWSL Assú realizou mais uma semana da economia com Palestras, sinposios e Debates com Universitários e a sociedade em geral do Assú e região.

#SHOW de Santana neste Sábado 29, no Brutinho’s em Assú com muito forró Pé de Serra com Fracinildo e banda.Agende!

#ENTREVISTADO do nosso Programa na Nova 89 FM Assú, o Vereador eleito Paulo Cezar de Brito, falou de Projetos na áreas da Agricultura Familiar, entre outras áreas.

# GRUPO Amigos para sempre e colaboradores realiza a Festa dos Anos 60 neste Sábado no Centro Cultural Cezarina Bezerra na cidade de Afonso Bezerra/RN.

#VAQUEJADA no Parque Cezarina Bezerra, a partir das 22h com muito forró e mulher bonita e boi na pista e muito forró com Toca do Vale, Brasas do Forró entre outras.Agende!