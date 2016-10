Jota Ribamar – Vale do Assu & Região Central

As grandes idéias surgem da observação dos pequenos detalhes.(Augusto Cury).

PARABÉNS!

Esta coluna em vivas com abraços de saúde e felicidades para a Educadora Aposentada Salete Tavares, para o Educador Benale Cezar, para o Radialista Arafran Soares, para Jânio Araújo, para o Vereador e Vice Prefeito eleito Valquir Umbelino, para o Blogueiro Aluizio Lacerda, para a Educadora Fátima Mafra, para Assú, terra dos Poetas, neste Domingo 16/10.Antecipamos para Caetano Descendente Correia Dantas Filho.Axé!

EMANCIPAÇÃO DE ASSÚ

Muita Festa na terra dos Poetas, com a festa de emancipação que Acontece neste Domingo 16.Desde da última Quinta com a Fenavale 2016 na Praça São João com shows musicais e exposições com empresas de renome local, regional e Estadual, além de apresentações Culturais.A Secretária de Educação agende para a manhã deste Domingo 16, ato cívico em frente a sede do poder executivo na Praça Pedro Velho/Centro.

A FESTA DA VITÓRIA DE ASSÚ!

Hoje Assú vai a Avenida em grande Arrastão da Festa da Vitória de Assú com o Prefeito Eleito Dr Gustavo Montenegro Soares e a Vice a Professora Sandra Alves, Vereadores eleitos e o Povo livre de Assú.O Trio de Capilé e as Bandas Chicabana e Lucas Santos fazem a grande festa.O Percurso terá inicio no Batalhão da Polícia na Quinta do Farol a partir das 22 horas.Agende.

FEIJÃO COM JOTA

Todos os preparativos para o Tradicional Feijão com Jota 2016 já iniciaram.A Data será 26 de Novembro próximo e na oportunidade será homenageados os Melhores do Ano com lançamento da nova Edição da Revista KACTU’S.Aguardem local e as atrações.