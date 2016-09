Jota Ribamar – Vale do Assu & Região Central

Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos.(Augusto Cury).

PARABÉNS!

Os vivas com abraços de saúde e felicidades são cantados na coluna para a Educadora Núbia Bezerra, da UERN, para o Odonto Jair Cosme Pereira, para Célia Souza, para Lícia Magaly e para o Empresário Samuel Abreu, nosso querido Samuca Palcos.Axé!

VAQUEJADA

O Final de semana promete com o Circuito de Vaquejada da Assovale no Assu Parck Center na BR 304 Assú, do Empresário Eurimar Nobrega Leite, um dos mais modernos da região.Agende 16, 17 e 18.

FANAVALE 2016

Assú será palco nos dias 13, 14 e 15 da maior Feira de Negócios da região com a realização da FANAVALE 2016.Durante os três dias estarão funcionando em estandes Exposições com rodadas de negócios e muito mais.Shows das bandas Solteirões, Chicabana e Zé Sanfoneiro.Volto.

REVISTA

Estamos aguardando passar o perído eleitoral para entregarmos a 9ª edição da revista KACTU’S que está toda definida em termos de conteúdos e traz matérias importantes de Municípios como Assú, Macau, Afonso Bezerra, entre outros.

PADROEIRA

Estivemos prestigiando a abertura da Festa da Padroeira da Comunidade Praiana do Corrégo Grossos RN, Nossa Senhora das Dores, que está com sua capela totalmente construída e recebeu bancos novos.Prazer em conhecer o Padre Ramilson Moura e abraçar Fatinha e demais amigos.Gente que Faz & Acontece!