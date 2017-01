Jota Ribamar – Vale do Assu e Região Central

Os problemas nunca vão desaparecer, mesmo na mais bela existência. Problemas existem para serem resolvidos, e não para perturbar-nos.(Augusto Cury)

PARABÉNS

Esta coluna em vivas com abraços de saúde e felicidades para o mais querido Odonto e Atual Secretário de Saúde Luís Eduardo Fonseca Pimentel Soares, de Assú, para o Empresário Jahyr Almeida, leia-se Óticas Elegance Assú, para o Radialista José Regis de Souza, para o ex-vereador Heliomar Cortes Alves, para Nadir das Candeias.Axé!

BLOCOS DE CARNAVAL

Em Assú, o reinado de momo vai acontecer de acordo com as condições do poder Público Municipal, porém com criatividade, novidades e muito Planejamento, segundo o Secretário de Juventude, Esportes, Turismo e Eventos ex-vereador Arnóbio Júnior com recomendação do Prefeito Gustavo Montenegro Soares – Governo Gente Cuidando de Gente. Dia 27 próximo será feito a apresentação da grade de atrações oficial, dia 06/02 tem inicio o Campeonato de Blocos já dia 11/02 Acontece a escolha do Rei e Rainha do Carnaval na Terra dos Poetas.

NOVOS GESTORES

O Prefeito Gustavo Montenegro Soares e a Vice Prefeita a Professora Sandra Alves, na presença da Gerente Executiva Rizza Montenegro, da Secretária Shirley Araújo, da Adjunta Livanete Barreto Ferreira e da Técnica de Recursos Humanos Linduina de Sá Leitão, no Auditório da Secretaria de Educação e Cultura do Assú, foi anunciado os novos Gestores das Escolas Municipais do Assú. Agradecer o Convite e lembrança do nosso nome para dirigir a Escola da Industria do Conhecimento Prefeito Sebastião Alves Martins Assú/SESI.

INCENTIVO A ECONOMIA LOCAL

O prefeito de Alto do Rodrigues, Abelardo Rodrigues, participou de uma reunião na manhã desta quinta-feira (19) com representantes da Cooperativa Agrofamiliar de Desenvolvimento Sustentável do Vale – Coodesvale, oportunidade em que assinou um termo de cessão de uso da Usina de Leite do município, juntamente com o ex-prefeito e presidente da Coodesvale, Geraldo Magela. A ideia é incentivar a produção e movimentar a economia local com a comercialização, facilitando o escoamento do leite produzido principalmente no município e na região do Vale do Açu.