Jota Ribamar – Vale do Assu e Região Central

“Deus nos concede a cada dia uma página nova no livro do tempo.Aquilo que acrescentamos nela corre por nossa conta.(CHICO XAVIER).

PARABÉNS!

Esta coluna em vivas com abraços de saúde e felicidades data especial para o mais querido Presidente Sistema Fecomércio/RN Marcelo Fernandes de Queiroz, para o Jornalista Abelardo Neto, para o Bioquímico Renato Bezerra Soares, para o Empresário Pedro Bezerra da Costa, para o ex- Prefeito Ivan Lopes Júnior, de Assú, para o Jornalista Márcio Costa.Axé!

FESTA DA BEATA LINDALVA

Com o tema: Agradecer, Celebrar e Evangelizar as Famílias sob a Coordenação do Padre Luiz Alipio, Acontece de 7 a 17 na Paroquia de Irma Lindalva e São Cristóvão em Assú a Festa da Beata Lindalva com novenas e Celebrações. Volto.

BODAS DE PAPEL

A Coluna registra e felicita o casal Wilson Rodrigues/Talita Oliveira Rodrigues, pela bela festa para festejar bodas de Papel em Alto do Rodrigues RN.Em grande estilo o evento reuniu familiares e amigos íntimos do casal, ele herdeiro do casal Prefeito Abelardo/Rita Rodrigues.

POSSE EM DESTAQUE

A Coluna destaca a posse dos Prefeitos eleitos em 2 de Outubro 2016 em Assú Dr.Gustavo Montenegro Soares, em Alto do Rodrigues Abelardo Rodrigues, em nome dos quais desejamos sucesso aos demais na região em O Mossoroense.