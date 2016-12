Jota Ribamar – Vale do Assu e Região Central

FELIZ ANO NOVO!QUE 2017 SEJA DE SAÚDE, PAZ E REALIZAÇÃOES. (São os desejos desta Coluna a leitores e Parceiros).

PARABÉNS!

A Coluna em clima de Réveillon deseja vivas com abraços de saúde e Felicidades para o Prefeito Jackson Bezerra, de Afonso Bezerra RN, para Astênio de Melo Tinoco, para Carlos Alberto Tavares de Sá Leitão, para o Odonto Francisco das Chagas Pinheiro, para Fátima Peres e para o Sobrinho Victor Henrique Gomes.Axé!

REVEILLON 2017

O Réveillon Luz do Hotel Thermas & Resort, em Mossoró RN, Acontece neste Sábado 31 a partir das 22h a bordo das sua Piscinas Thermais com super produção de Castelo Casado, Atgraçoes Musicais como:Franquencia 2, Radiola Clube e Renata Falcão.Show Pirotécnico, Buffet Completo Padrão Internacional, Open Bar Wisque, espumante,Wodka e Cerveja.Contatos:084/3422-1200.

POSSE EM ASSÚ

Após muita Polemica, estar marcado para as 18h deste Domingo 1 de Janeiro de 2017 a Posse dos eleitos em Assú, bem como Vereadores e o Prefeito e Vice respectivamente Dr Gustavo Montenegro Soares e Sandra Regina Meireles Holanda Alves.O Documento circula em forma de Ofício/Convite e é assinado pelo funcionário de Carreira do Poder Legislativo Assuense, José Renato.Vamos Sim!

ESPECIAL ANO NOVO!

Os nossos Produtos Aconteceram em programa especial de Ano Novo nesta última Quinta 29, ás 11h na 89 FM Assú.Entre as Personalidades que participaram do Programa esta o Deputado George Montenegro Soares, Vereadora Elizangela Albano, Bancário Valderir Dantas, Gerente do BNB Agencia de Assú, Odonto e futuro Secretário de Saúde Luis Eduardo Soares, Primeira Dama Rita Rodrigues, de Alto do Rodrigues/RN, Educadora Livanete Barreto Ferreira, Leila Cabelereira, entre outros nomes.

POSSE NO ALTO DO RODRIGUES

A Câmara Municipal de Alto do Rodrigues RN, dará posse aos eleitos nas primeiras horas de 2017.Tudo Acontece logo após Missa e queima de fogos na Praça da Matriz de Nossa Senhora do Rosário.Após os procedimentos regimentais e a eleição da nova mesa Diretora os Vereadores se dirigirão ao Ginásio Omar Rodrigues Anexo da Escola Municipal Walfredo Gurgel.