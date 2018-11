Josy Maia – Apodi, Fatos e Boatos

VITÓRIA VEÍCULOS

Amanhã teremos a inauguração de um grande empreendimento do ramo automotivo em nossa querida cidade de Apodi. A concessionária Vitória Veículos estará abrindo suas portas ao comando do empresário Santa Rosa e toda sua equipe parceira que vem para colaborar com o sucesso desta nova loja. Para convidados, haverá um breackfest nas dependências da loja a partir dàs 08h e uma atenção especial para a amostragem de sua linha de equipamentos. Grata pela lembrança do convite e, serei presença!

AINDA DA INAUGURAÇÃO…

E durante todo o dia de comemorações em torno da inauguração da Vitória Veículos, a festa se estende logo mais a noite do Parque de Vaquejada Francisco Joaquim de Sales para curtir muito forró ao som de Solteirões do Forró e Avine Vinny. Durante a festa, acontecerão 10 sorteios no valor de 5 mil reais cada. Será uma noite memorável para a abertura deste grande empreendimento que trará muito benefícios a nossa querida cidade de Apodi. Vamos sim!

Estreia hoje e, se estende até o dia 25 o Bazar do Gegê. Agora com a participação das Bloggers Kadidja Nascimento e Gabi Colaço. Durante o evento Expo Noivas & Festas no Requinte Buffet.

FEIRA MULTISSETORIAL

Apodi se prepara para alavancar mais uma edição da maior feira do comércio lojista do Oeste Potiguar, a Feira Multissetorial do Oeste. Acontece nos dias 29, 30 e 1º de novembro na Praça Dom José Freire com a exposição de vários estandes de lojas e suas diversas categorias nas áreas de moda, laser, culinária, automóveis, imóveis, construção, imprensa, calçados, fruticultura, educação, dentre outros que, com certeza levará muitos interesses econômicos do nosso município, como também de toda região. Além da Feira, acontece simultaneamente a festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição, o Apodi Fashion Show e atrações culturais, sociais e religiosas. Toda a programação se estende até o dia 8 de dezembro. Acompanhe!

BOATE

Dentro da programação da Feira Multissetorial do Oeste, acontece também dentro do Espaço Casarão Itália, a Noite Blackout. Muito som e música eletrônica com grandes atrações que com certeza vai levar o público ao delírio. Na grade, as DJs Malug e Isadora Caldas. Uma noite pra ninguém ficar parado!

12 DE DEZEMBRO

Contagem regressiva para a maior e mais esperada festa de todos os anos em Mossoró, o tradicional 12 de dezembro produzido e realizado pela Gondim & Garcia produções e Leão Produções. O espaço de eventos do Partage Shopping com certeza é o local escolhido para esta grande noite e, por ser também um local de maior e melhor acessibilidade, reunirá grandes vozes como Marília Mendonça, Zé Neto e Cristiano, Cavaleiros do Forró e Raniere Gomes. Aproveite o lote e garanta o seu acesso nesta noite que vai ficar na memória dos que forem. Imperdível!

JEGUE FOLIA

Essa é mais uma edição que ficará na história. Aproveite que os nossos pontos de venda físicos já estão disponíveis e garanta o seu abadá para a maior micareta do interior do nosso estado. Os dias serão em 4, 5 e 6 de janeiro de 2019 na cidade de Marcelino Vieira e contará com as seguintes atrações Cláudia Leite, Psirico e Chicabana. Também já estão disponíveis as vendas on-line pelo site www.jegue.com.br. Corra e garanta logo o seu no primeiro lote e fique dentro do maior acontecimento micareteiro do RN. Jegue 18 anos!

RÉVEILLON THERMAS

O maior e melhor Réveillon do estado já está se preparando para entrar o ano de 2019 em grande estilo, o Réveillon Celebrate do Hotel Thermas Mossoró. Muita alegria, festa, animação, show pirotécnico, kids play, berçário, segurança, comodidade, conforto, open de comida, bebida e sobremesa e o melhor, o carinho e a receptividade que só o Hotel Thermas tem. Programe-se e venha fazer parte dessa noite inesquecível!

FATOS & BOATOS…

@ Mês de janeiro chegando e junto com ele vêm férias, verão, praia e litoral. Pensando nisso, a Gondim Garcia Produções já está preparando uma programação cheia de agitos e novidades: Tibau Folia e a Arena Kids. Aguardem, trarei todos os detalhes e novidades!

@ Hoje dá início ao famoso Bazar do Gegê que, vai estar presente na Expo Noivas & Festas no Requinte Buffet e se estende até o dia 25 com o concurso da Miss Mossoró. Desta vez, o bazar conta com as bloggers Gabi Colaço e Kadidja Nascimento. Sucesso amigos!

@ A Masterop Operadora Turística abriu pacotes imperdíveis para esta Black Friday com viagens incríveis e inesquecíveis que vai ser lembrada para sempre em nossa memória. Pacotes para todos os bolsos e preços. Procure um agente credenciado e reserve sua melhor viagem!

@ Falando em Masterop Operadora Turística, a mesma já agendou sua Feijoada e Workshop 2019 para os dias 28, 29 e 30 de março na cidade alagoana de Maceió. A minha querida amiga Carolina Feitosa com certeza está preparando tudo com muito carinho, delicadeza e requinte que é só como a Masterop sabe fazer. Já estamos agendados!

@ Inicia nesta segunda, 26, e se encerra dia 1º de dezembro aqui em nossa cidade, a XVI Semana Espírita de Apodi do Centro Espírita Nova Vida. Inúmeras palestras dentro do tema que será abordado: Intolerância, o veneno que tomamos por falta de amor. Presença de conceituados transmissores da palavra em dias de muito aprendizado, amor e luz. Sintam-se convidados!

@ Vem aí, o Interligados Sunset: a festa do comunicador Clístenes Carlos para comemorar os seus 15 anos de colunismo social, 12 anos do Blog e para lançar a sua mais nova coluna nas páginas da Revista Acontece! Em breve mais novidades!