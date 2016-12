Josy Maia – Apodi

FELIZ 2017

“Para sonhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo, eu sei que não é fácil, mas, tente, experimente consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre”. (Carlos Drummond de Andrade)

AGÊNCIA EXACT

Amanhã iremos prestigiar o jovem empresário Jonathan Morais que inaugura as instalações físicas de super agência de viagens Exact. Uma super estrutura para receber você, amante de uma boa viagem e qualidade em atendimento. Uma grande ilustre de convidados está confirmada para brindar este novo empreendimento apodiense. Será a partir das 19h.

RÉVEILLON LUZ

Reunir pessoas e celebrar a vida em uma festa memorável é no Réveillon de Luz do Hotel Thermas Resort em parceria com a TCM Mossoró. A festa já virou tradição e recebe um público fiel de Mossoró e região, como também de muitas cidades brasileiras que chegam para brindar a virada do novo ano. Uma parceria que foi firmada somando a eficiência e excelência nos serviços oferecidos.

ATRAÇÕES

Entre as grandes novidades do réveillon¸ estão as atrações musicais Freqüência 2, Radiola Clube e Renata Falcão que irão agitar a festa. Entre os elementos pensados para manter o padrão do evento, Castelo Casado Iluminação assina toda a estrutura, serviço Open Bar da Apreciatte que em seu cardápio traz uísque 12 anos, espumante, vodca e cerveja, Buffet internacional que inclui petiscos, jantar e sobremesas.

SERVIÇOS

Aos casais que têm filhos e quer aproveitar a festa sem preocupação, os mesmo poderão ficar mais a vontade, pois, uma equipe de monitores do Hotel Thermas receberá a criançada no espaço kids com brincadeira, mascotes, berçário e Buffet exclusivo para os pequenos. Atendimento personalizado, boa música, Buffet diversificado, fogos de artifícios e diversas outras atrações prometem deixar a energia da festa ainda mais positiva e tornar a noite um sucesso. Os ingressos estão disponíveis na agência Harabello e no Hotel Thermas.

JEGUE FOLIA

Já estamos na contagem regressiva para mais uma edição da maior e melhor micareta do interior do estado. A cidade de Marcelino Vieira já está se preparando para os dias 6, 7 e 8 receber muitos foliões para o Jegue Folia 2017. Bell Marques, Chicabana e Jonas Esticado são as atrações que irão animar o bloco jegue. Aos diretores do evento saúdo aqui o amigo Ewerton Filgueira, estão a todo vapor para que a festa seja mais um grande sucesso. Fique por dentro acessando www.jegue.com.br, garanta o seu acesso e caia na folia.

FATOS & BOATOS…

@ Agradeço com muito carinho todos os cartões, mensagens, telefonemas e gentilezas com a minha pessoa desejando boas festas. Daqui segue com reciprocidade e o mesmo carinho todos os votos a mim enviados. Que a paz, a luz e o amor reinem sobre o ano vindouro com muita alegria. Muito obrigada!

@ O Colégio Mater Christi inova sua com o projeto Mais Tempo na Escola que passa a oferecer ensino integral aos alunos da educação infantil que inclui oficinas de balé, música e bilíngüe, reforço escolar, projetos experimentais, entre outros. Turmas já abertas para 2017. Informações (84)3422-0500.