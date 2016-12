Josy Maia – Apodi

DIA DE PADROEIRA

Hoje é o dia de festejarmos a nossa santa padroeira Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Nossa cidade volta seu pensamento e suas orações a mãe de Jesus. E para encerrarmos os alusivos a festa, segue uma procissão pelas principais ruas de Apodi para saldar a nossa virgem e receber suas bênçãos pela graças alcançadas. Apodi com muita alegria saúda a nossa virgem Maria. Viva Nossa Senhora!

CONFRATERNIZAÇÃO

Neste domingo, no Coliseu Hall, Larissa Rosado convida para estar presente com os queridos amigos e colegas da Rede Resistência de Comunicação para mais uma confraternização. Muitas risadas, muitas conversas e uma tarde das melhores com os melhores. Com certeza estarei presente e levarei meu abraço e votos de boas festas.

FESTA NO VILLA

Contagem regressiva para a maior festa do ano em Mossoró. A Gondim & Garcia Produções como sempre acertou em cheio nas atrações que irão embalar o dia 12 de dezembro, a tradicional festa no Espaço Villa Oeste com a música de Wesley Safadão, Márcia Felipe e Gabriel Diniz. Você que ainda não está com seu acesso, corra e garanta já seu lugar no espaço mais concorrido desta grande festa.

FAM TRIP

A convite do querido empresário Luiz, através da querida Rafaela Costa, fomos à Canoa Quebrada conhecer o especo onde será realizado o réveillon Chega Mais Beach. Além de a barraca ser a mais badalada do local, vai receber o ano de 2017 em grande estilo com uma super estrutura de som, luz, camarote, segurança e atrações das melhores como Chicabana, Sandami e The Vibe. Com certeza será a melhor virada do litoral cearense.

RÉVEILLON

Já estamos na contagem para o Réveillon de Luz do Hotel Thermas TCM que será produzido e realizado pela Castelo Casado. Uma noite de muito glamour, requinte, alegria e emoção aguardam você em mais uma virada histórica no resort mossoroense. Buffet Internacional com petiscos, jantar e sobremesas, Open Bar com Wisk, Vodka, espumante, refrigerante e cerveja, espaço kids clube e berçários com monitores e atrações maravilhosas como Renata Falcão, Radiola Clube e Freqüência 2 para fazer a festa dos que estarão lá para receber o ano de 2017. Reservas e informações (84)3422-1200.