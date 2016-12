Josy Maia – Apodi

MASTEROP

Atendendo o convite da querida diretora comercial da empresa Masterop Operadora, Ana Carolina Feitosa e do querido Márcio, fomos prestigiar uma capacitação de Serras Gaúchas e ver as demais ofertas do ramo turístico. Uma noite regada a muitas informações com agências de viagens e suas representantes e amigos queridos como Marilene Paiva, Pablo Férnandez, Luiz o grande empreendedor do Chega Mais Beach e Rafaela Costa. Evento de grande valia e sucesso!

RÉVEILLON

E por falar em turismo, vamos ao ramo hoteleiro e fazer sua reserva para o maior réveillon do RN, o do Hotel Thermas Resort. Uma noite de muitas emoções aguarda aos que preferem virar o ano em um ambiente requintado, sofisticado e cheio de grandes surpresas. Faça sua reserva pelo telefone (84)3422-1200.

PADROEIRA

Na noite da última terça-feira, 29, a nossa cidade iniciou a abertura da tradicional festa da padroeira Nossa Senhora da Conceição. A noite contou a apresentação cultural da Big Band e um grande público que prestigiou esse grande dia. Durante os alusivos, uma vasta programação religiosa, cultural e social está prevista para receber inúmeros fiéis que prometem abrilhantar e louvar a virgem Maria. Sejam todos bem-vindos!

ORATÓRIO

Falando em religiosidade, amanhã acontece no Adro da Catedral de Santa Luzia, a estréia do espetáculo Oratório de Santa Luzia 2016, dentro dos festejos da padroeira mossoroense. Uma história de fé que envolve muita emoção com o martírio da virgem de Siracusa. Uma produção geral de Katharina Gurgel, Direção da Cia Máscara de Teatro, figurinos de João Marcelino, Iluminação Ronaldo Costa e Alex Peteka, realização, Diocese de Santa Luzia. Vamos todos prestigiar!

AGÊNCIA

Em contato com o amigo Jhonattan Morais, me comunica que muito em breve será inaugurada a agência de viagens Exact. Um lugar requintado, com uma diversidade de serviços aos amantes de uma boa viagem. Ainda em dezembro Apodi poderá contar com mais esse grande empreendimento, com certeza de muito sucesso. Volto com mais detalhes!

ESPAÇO VILLA

Está chegando a hora! Dia 12 de dezembro, preparem-se para o maior evento do ano na cidade de Mossoró que leva mais uma assinatura da Gondim & Garcia Produções. Uma mega festa promete lotar o Espaço Villa Oeste ao som de Wesley Safadão, Gabriel Diniz e Márcia Felipe. Um evento que com certeza será mais uma marca de sucesso dos amigos Tácio Garcia e Fátima Gondim. Vamos sim!

JEGUE

Você ainda não comprou seu abadá para a melhor e maior micareta do interior do estado? Está esperando o que? Corra aos postos de venda e garanta seu acesso para curtir Bell Marques, Chicabana e Jonas Esticado em três dias de festa na cidade de Marcelino Vieira no Jegue Folia 2017. Acessem o site e fique por dentro de todos os postos de venda, aqui em Apodi, tem na Destaque Brindes. Essa ninguém vai ficar de fora!