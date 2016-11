Josy Maia – Apodi

JONAS ESTICADO

Na noite da última terça-feira, o Muralhas Clube foi lotação total com o show de Jonas Esticado, Circuito Musical e Feras do Forró. O empresário Wander Magno comemora o sucesso do evento que contou com um público supper aimado e perdurou até o sol nascer. Foi ótimo!

FESTA DAS CRIANÇAS

No dia 11 de dezembro, acontece a quarta edição do Criança é Festa promovida pela Prefeitura Municipal de Apodi através da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. Com certeza esse ano será a maior edição de todas e promete muitas surpresas para a criançada presente. Muitas brincadeiras, brindes, doces, apresentações teatrais e musicais. Salvem a data e marque presença!

ESQUENTA JEGUE

E para encrementar mais ainda a noite da última terça-feira em Apodi, a turma de divulgação do Jegue Folia veio fazer aquela muvuca para divulgar a maior micareta do interior do estado na cidade de Marcelino Vieira. Aqui deixo o meu abraço ao diretor do evento, Ewerton Filgueira e seu irmão Erickson Queiroz e dizer que esse será mais um ano de muito sucesso da festa que está agendada para os dias 6, 7 e 8 de janeiro de 2017 e traz Chicabana, Bell Marques e Jonas Esticado. Iremos!

OSWALDO MONTENEGRO

O Planeta Água do Hotel Thermas Resort será palco para um delicioso show de MPB com um grande cantor e compositor, Oswaldo Montenegro. Será dia 11 a partir das 21h e com muitas surpresas emocionates aos presentes. Mais informações no Hotel ou pelo telefone (84)3422-1200. Com certeza será maravilhoso!

GONDIM & GARCIA

Mais uma carimbada da Gondim & Garcia Produções promete ferver a noite do próximo dia 12 de dezembro, véspera de feriado na cidade de Mossoró. O Espaço Villa Oeste será o palco para uma das produções mais aguardadas do ano, ao som de Wesley Safadão, Márcia Felipe e Gabriel Diniz. Os amigos Tácio Garcia e Fátima Gondim estão a todo vapor para dexar tudo perfeito para receber um dos maiores públicos do estado. Ingressos a venda no Centro Empresarial Caiçara. Corra e garanta seu lugar nessa mega festa!