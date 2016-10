Josy Maia – Apodi

JEGUE FOLIA

Ano nov se aproxima e com ele muita festa em um dos maiores carnavais fora de época do interior do estado que acontece na cidade de Marcelino Veira, o Jegue Folia. Ao comando do diretor Ewerton Filgueira, o evento já datou seus dias em 6. 7 e 8 de janeiro, como tmbém já agendou as seguintes atrações: Bel Marques, Jonas Esticado e Chicabana. Vendas já iniciadas, acessem www.jeguefolia.com.br e veja os pontos de vendas mais próximos!

ESTICADO

Falando em festa, está bem próxima a grande festa tradicional de 1 de novembro no Muralhas Clube aqui em Apodi promovida pelo empresário Wander Magno. A partir das 22h no Muralhas Clube, todos os forrozeiros irão balançar ao som de Jonas Esticado, Circuito Musical e Feras do Forró. Com certeza uma noite de muita alegria. Primeiro lote de acessos à venda na Infodigital. Corra e garanta já o seu!

CATARINA DE SIENA

Aterrisando em nossa cidade a competente escola profissonalizante aos profissionais técnicos de enfermagem da cidade de Pau dos Ferros, Catarina de Siena. Uma instituição que já está com vagas e matrículas abertas para a capacitação referente na Escola Zenilda Gama Torres com Paula Beatriz das 8h às 11h. Com certeza uma ótima oportunidade de ingressar na área da saúde para quem tem vontade. Informações (84)99477-8926/99689-8010.

FATOS & BOATOS…

@ Com um clima descontraído o ambiente no 5ª Avenida Restaurante fica ainda mais convidativo com a sua programação musical nos finais de semana. Amanhã tem Elizabeth Freitas e no sábado tem o cantor Alexandro. As apresentações tem sempre início às 21h.

@A 4ª edição do Palco Gira Dança ocupa os espaços da cidade de 24 de outubro a 1º de novembro com uma extensa programação nacional e internacional. Ao todo, são nove dias de apresentações para o público. Locais como Espaço Gira Dança, Casa da Ribeira, Espaço A3, Escola de Dança do Teatro Aberto Maranhão, Aliança Francesa, Barracão Clowns e o Cine Teatro de Parnamirim recebem as Companhias para o conceito “Corpo: espaço de adaptação”.

@ Graças ao tratamento de isolamento acústico e tecnologia de ponta, o Garbos Recepções & Eventos, em Mossoró, RN pode realizar dois eventos simultâneos. Por isso, neste sábado, 22 de outubro, no Salão Cristal, a partir das 21h acontece a festa de celebração do casamento de Jacymara e Estevan. Também na noite do sábado, no Salão Salinas, estarão no baile de formatura de Engenharia Química e Produção, da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), a partir das 22h. A grande festa terá o Buffet Garbos, Iluminação Garbos Lux e Decoração, Garbos Decor.

@ Uma boa dica para hoje, é a estreia do mais novo trabalho do músico e compositor Danilo Guanais no Teatro Riachuele às 20h30min. Direçao cênica de Diana Fontes, pelas “Trilhas da Vida” é um musical que reúne 30 anos de experiência do músico e tem roteiro construído em seções que apontam os motivos de suas experiencias. Uma ótima pedida!

@ Neste sábado, o colunista e querido amigo Sérgio Chaves, manda avisar que acontece a estréia do projeto “Tertúlia da Têca” no Restaurante Dona Têca do Costa e Silva. O Projeto chega com o propósito de oferecer música de qualidade, bom serviço e gastronomia diferenciada, oferecendo ao público uma opção a mais na noite mossoroense. Para esta primeira edição o Restaurante Dona Têca atenderá com cardápio reduzido, no estilo bistrô, oferecendo petiscaria e pratos executivos, além de uma carta de bebidas.