Josy Maia – Apodi

SHOW

Nossa cidade é uma cidade linda e bastante conhecida como povo hospitaleiro, acolhedor e festeiro. E, é nesse sentimento de alegria que iremos todos ao Muralhas Clube dia 1 de novembro, véspera de feriado curtir duas grandes atrações Circuito Musical e Jonas Esticado. Com certeza uma noite de muita alegria e curtição. Todos convidados para mais esta marca do empresário Wander Magno. Vamos!

POP ROCK

Neste sábado às 20h no Teatro Dix-Huit Rosado acontece mais uma produção da LUBE da querida amiga Katharina Gurgel, o show da super banda Sfinge. Clássicos do Rock serão apresentados ao púbico presente e uma super produção com arranjos e rouagens em homenagem ao senhor Rock and Roll. Senhas antecipadas na bilheteria do teatro. Informações (84)3315-5046.

PREFEITO

A nossa cidade já tem um novo prefeito eleito, o jovem Alan Silveira. Filho da ex-prefeita Gorete Silveira e Klinger Pinto, o mais novo jovem prefeito do estado foi eleito último domingo pelo voto popular e assume dia 1 de janeiro o Palácio Francisco Pinto. Daqu segue votos de boa sorte e muito sucesso nessa nova empreitada. Tudo pelo nosso município com muito afinco e pé no chão. São os meus sinceros parabéns ao mais novo prefeito do RN.

ROSALBA

A cidade de Mossoró agora também tem sua nova prefeita eleita, a querida Rosalba Ciarlini e sua vice-prefeita Nayara Gadêlha. Duas grandes mulheres que irão tornar a cidade mossoroense ainda mais linda. Com certeza Mossoró só tem a agradecer e a aplaudir o sempre brilhante trabalho desenvolvido por essa mulher de garra, fibra e coragem que é a querida Rosa. Parabéns e que seja feito mais um belo trabalho das suas mãos guerreiras minhas queridas. Avante Mossoró!

LIZANA

Recebi da querida amiga Lizana Lima o convite para celebrar seu aniversário ontem a noite nos salões do Palace Buffet. Muita animação e conversas de ‘Luluzinhas’ renderam até altas horas em uma noite de muita alegria. Agradeço a gentileza minha linda e renovo os parabéns com carinho e flores!