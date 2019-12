José Martins De Vasconcelos – 0 P0eta – Wilson Bezerra

A frondosa árvore da vida abriga um passado entre fatos, pessoas e a natureza que força que tenhamos a convicção de que tudo emerge de um princípio sobre o qual prevalece a grandeza e sentimento humano testemunhas de uma existência que nos traz lembranças e recordações.

São fatos e gente que fizeram a história e dela extraímos conhecimentos quase sempre com evidências de luzes e saber. Agora mesmo trazemos recordações de um poeta, musicista, escritor, compositor, jornalista, apodiense, nascido em 11 de novembro de 1874, que teve uma duração de vida de 73 anos bem vividos na terra que o adotou até o dia 22 de dezembro de 1947, quando de sua partida para o Oriente Eterno.

No ano de 1915, o jornalista Martins de Vasconcelos fundou um jornal denominado A Crise, e logo no ano seguinte o jornal O Nordeste, perdurando esse órgão noticioso durante 18 anos, que por sinal deu nome, durante décadas, à livraria O Nordeste, de propriedade de Francisquinho Vasconcelos, filho do reverenciado homem de destacada atuação nas hostes intelectuais e no comércio de Mossoró.

Houve uma época em que o modus vivendi do escritor era o pseudônimo, para justamente não se identificar ao público. José Martins de Vasconcelos usava o pseudônimo de Jomarvas. Dessa forma varou anos na eficaz tarefa de fundar jornais e outros instrumentos de publicação cultural e artísticas.

Vida intensa na cidade que o acolheu como filho adotivo. Foi Promotor Público Secretário da Intendência, Agente Fiscal, Diretor-Professor do Grupo Escolar 30 de Setembro, porém o que o engrandeceu na vida social, política, cultural e poética foi sua efetiva participação como exímio intelectual.

Enfim, Jose Martins de Vasconcelos deixou um legado para a história mossoroense. Casado em primeiras núpcias com Francisca Libânia de Vasconcelos e em segundas núpcias com Sílvia Freire de Vasconcelos, legando forte esquema familiar.