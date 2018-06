Jornalista mossoroense Luís Fausto morre em Brasília

O jornalista mossoroense Luís Fausto de Medeiros morreu na tarde da quarta-feira, 27, em Brasília, vítima de parada cardíaca. Luís era filho de Dorian Jorge Freire, um dos mestres do jornalismo brasileiro e também natural de Mossoró.

Herdeiro da paixão do pai pelo jornalismo, Luís Fausto, assim como Dorian, começou sua carreira nas oficinas do jornal O Mossoroense aos 16 anos, no ano de 1975. No centenário, foi repórter, redator e editor. Também foi editor do jornal Gazeta do Oeste e repórter na Tribuna do Norte.

Após marcar o jornalismo no RN, Luís Fausto foi morar em Brasília, onde trabalhou como redator do Correio Braziliense e chegou a ser chefe de comunicação da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal.

Luís Fausto estava hospitalizado há alguns dias. Ele deixou três filhos: Lucas, Luísa e Marina.