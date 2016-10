Jornal O Mossoroense completa 144 anos de fundação

Fundado em 17 de outubro de 1872 o jornal O Mossoroense completa nesta segunda-feira, 144 anos de existência.

O periódico, idealizado por Jeremias da Rocha Nogueira, é marco fundamental do jornalismo mossoroense, e após alimentar o segmento noticioso de Mossoró e região por diversas décadas, iniciou o ano com mudanças e transição da plataforma impressa para a virtual.

Desde que voltou suas atenções exclusivamente para a versão OnLine as noticias veiculadas no jornal o Mossoroense já resultaram em mais de 2.17 milhões de visualizações.

Diariamente, além das matérias veiculadas em segmentos como política, polícia, cotidiano, esporte, cultura, Brasil e mundo, o jornal O Mossoroense veicula artigos, colunas de opinião e sociais com notícias de vários municípios polo do estado.

Com a proximidade do fim do primeiro ano de versão exclusivamente OnLine, o jornal O Mossoroense prepara uma série de mudanças que serão implementadas no fim de 2016, como forma de reforçar a penetração das notícias em Mossoró, Natal, e municípios do interior do Rio Grande do Norte.