Nesta quarta-feira, 17 de outubro, o jornal O Mossoroense comemora 146 anos, quase um século e meio de resistência e trabalho a serviço da população.

Fundado por Jeremias da Rocha Nogueira em 17 de outubro de 1872, o O Mossoroense é o terceiro jornal mais antigo do Brasil e o quarto da América Latina. O periódico registrou acontecimentos importantes da história nacional e regional, como o ataque do bando de Lampião à cidade de Mossoró, e até hoje é usado como fonte para pesquisas.

A última versão impressa foi às ruas em dezembro de 2015 e desde 01 de janeiro de 2016, o jornal está exclusivamente na internet e conta com colaboradores de diferentes partes do Estado.

Além dos 146 anos de fundação, em 2018 o jornal O Mossoroense comemora 23 anos de pioneirismo no jornalismo na internet. Em 1995, ano em que foi lançado o primeiro site jornalístico no país, o Jornal do Brasil, o O Mossoroense também entrou no ambiente virtual, sendo o primeiro do RN a se aventurar na web.

Em homenagem ao aniversário do jornal, o Museu Histórico Lauro da Escóssia está com exposição sobre o O Mossoroense até o dia 30 deste mês, com exposição de peças como a primeira Edição do Jornal, de 17 de outubro de 1872, além de todas as edições impressas, xilogravuras, a primeira máquina de impressão do jornal e outros objetos. O museu funciona de terça a sexta-feira, das 07h30 às 13hs e aos sábados de 07h às 11h.