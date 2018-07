Jornada Cultural comemora os 14 anos do Teatro Municipal Dix-huit Rosado, em Mossoró

A edição 2018 da Jornada Cultural de Mossoró acontecerá nos dias 11 e 12 de agosto. Serão dois dias de efervescência cultural, em comemoração aos 14 anos do Teatro Municipal Dix-huit Rosado.

O evento consiste em intervenções culturais de vários segmentos, como apresentações de musicais de diversos gêneros, teatro, dança, lançamento de livros, de cordéis, exposição de artesanato, de fotografias, praça de alimentação e muitas outras atrações.

“O Teatro é o coração pulsante da cultura mossoroense e por isso precisamos comemorar à altura do que ele representa para a cidade. Todas as expressões culturais de estão Mossoró sendo convocadas para participar desse grande evento”, disse a prefeita Rosalba Ciarlini.

A Jornada Cultural promete agradar aos fãs de todos os gêneros musicais e de todas as idades. Durante os dias de programação as ruas em torno do teatro serão interditadas para garantir a segurança e o conforto das pessoas que estão participando do evento. “A Jornada é um evento que vem para ficar no calendário cultural de Mossoró, uma cidade que já respira cultura o ano inteiro”, concluiu Rosalba Ciarlini.