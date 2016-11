Jório Nogueira propõe exonerar 85% dos assessores da Câmara Municipal

O presidente da Câmara Municipal de Mossoró (CMM), Jório Nogueira (PSD) propôs, em reunião com os vereadores, a possibilidade de exonerar seis dos sete assessores diretos de cada um dos vereadores da casa. A medida foi rejeitada pelos parlamentares, que propuseram que a CMM corte gastos com propaganda e com a TV Câmara.

A exoneração de 126 dos 147 assessores diretos dos 21 vereadores, o que equivale a 85,71% do total, seria tomada para que as contas da CMM sejam equilibradas antes da próxima legislatura, evitando penalizações a Jório Nogueira no futuro. Pela proposta do presidentes, permaneceriam nos cargos apenas os chefes de Gabinete.

Caso nenhum medida de corte de gastos seja tomada, o próximo presidente da Câmara poderá herdar da atual legislatura um saldo negativo superior a R$ 1,5 milhão.