Neste sábado (14), duas partidas fecham a 15ª rodada do Brasileirão Série B. No Castelão, o líder Fortaleza-CE recebe o Atlético-GO, às 16h. O Tricolor está na primeira posição, com 29 pontos. O Dragão é o oitavo colocado, com 22 pontos.