Jogos da Maturidade realizados em Caraúbas

Os Jogos da Maturidade em Caraúbas, realizados na última sexta-feira (6), no Complexo de Lazer Olho D’Agua, atraíram um grande público. O projeto do Governo do Estado em parceria com as prefeituras do interior reuniu 320 idosos das cidades de Caraúbas, Campo Grande, Governador Dix Sept Rosado e Olho D’Água do Borges.

O evento de valorização do idoso teve o município de Governador Dix-Sept Rosado como campeão, Caraúbas em segundo lugar, Campo Grande em terceiro e Olho D’água do Borges em quarto. Presente ao evento, o secretário da SEEL, Canindé de França, agradeceu a participação dos municípios e destacou mais uma vez o sucesso da interiorização dos jogos.

“Em nome do governador Robinson Faria quero agradecer aos municípios participantes, em especial ao apoio recebido pela prefeitura de Caraúbas e dizer que as ações de interiorização do Governo do Estado transformaram os Jogos da Maturidade num grande sucesso de público, levando lazer, esporte e cultura para os cidadãos da terceira idade”, disse Canindé.

A Secretária de Assistência Social de Caraúbas, Sânsia Cristina, aprovou a parceria com a Secretaria de Estado do Esporte e do Lazer para sediar os Jogos da Maturidade e já espera pela próxima edição. “Essa parceria com a SEEL é muito importante não só para promover esporte e lazer para os nossos idosos como também para integrar os municípios da região. Fiquei muito feliz de receber as delegações das cidades vizinhas e espero em breve voltar a sediar os Jogos da Maturidade”, revelou.

Também prestigiaram o evento o vice-prefeito de Caraúbas, Paulo Brasil, a prefeita de Olho D´água do Borges, Maria Helena e o prefeito de Governador Dix-Sept Rosado, Antônio Bolota. A próxima edição dos Jogos da Maturidade no interior já tem local e data para acontecer. Será no município de São Tomé, no dia 27 de outubro.

Criado pelo Governo do Estado com o objetivo estimular a participação das pessoas da terceira idade em atividades esportivas e recreativas, os Jogos da Maturidade já passaram pelos municípios de Natal, São Gonçalo do Amarante, Brejinho, Baía Formosa, Guamaré, São José de Mipibu, Viçosa, Umarizal, Rodolfo Fernandes, Itaú, Portalegre, Riacho da Cruz, Angicos, Ipanguaçu, São Rafael, Lajes, Fernando Pedroza, Paraú, Pedro Avelino, Pendências, Sítio Novo, Parelhas, Equador, Santana do Seridó, Carnaúba dos Dantas e agora Caraúbas, Campo Grande, Olho D’Água dos Borges e Governador Dix Sept Rosado.

Asseocm/SEEL