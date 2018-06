João Batista Cascudo E Onofre Lopes, Dois Nomes Da Educação Superior – Wilson Bezerra

Evidentemente a história conta e revela nomes importantes para o sistema cultural de uma região, a exemplo do que foi o professor Vingt-un Rosado, e nós acrescemos João Batista Cascudo Rodrigues e o professor Onofre Lopes da Silva. Os dois primeiros para Mossoró e o ultimo para Natal.

Insisto e persisto em afirmar que, graças aos registros escritos, formalizamos acontecimentos e os relembramos quando a ela nos reportamos, como no caso presente trazemos à memória o professor João Batista Cascudo Rodrigues, fundador de instituições culturais, escritor autor do livro Direitos Políticos e Sociais da Mulher Brasileira, entre outros, por muitos anos dirigindo no Rio Grande do Norte o programa americano Aliança para o Progresso, de relevantes serviços à nação brasileira.

O professor João Batista foi o autor intelectual da Universidade Regional de Rio Grande do Norte, UERN, assim como o foi em Natal a figura destacável do professor Onofre Lopes da Silva na criação de uma universidade estadual que, junto ao presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, envidou esforço para sua criação e regularização. Nessa empreitada da criação da universidade em Natal, foi o professor Onofre Lopes quem exigiu do então governador Dinarte de Medeiros Mariz uma lei de numero 2.307 tornando realidade o sonho de uma instituição de nível superior no Rio Grande do Norte.

Então, para todos nós norte-rio-grandenses, o doutor Onofre Lopes, médico, professor, escritor, fundador da Universidade Federal do Estado, seu reitor, fundador do CRUTAC (Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitária), que daí por diante se estendeu em todas as universidades, com relevantes serviços à educação comunitária.

O caráter empreendedor de João Batista Cascudo Rodrigues se assemelha com o do professor Onofre Lopes da Silva quanto à intenção de ver nascer, crescer e prosperar um ensino superior em suas cidades, Natal e Mossoró. Com certeza as honrarias a eles dispensadas nada mais são do que justas e perfeitas.

A história tem um compromisso para eternizar seus nomes. Em Natal, o hospital Onofre Lopes, em Mossoró a Medalha João Batista Cascudo Rodrigues, que o eterniza como intelectual na educação em todos os momentos exigidos, e que são homenageadas pessoas integrantes da sociedade política, econômica e cultural de qualquer região brasileira.

Um dos angustiantes problemas brasileiros é a educação. Sem esta não pode existir prosperidade de qualquer nação. O desenvolvimento surge, portanto, quando se acirram os movimentos culturais e educacionais de uma gente.