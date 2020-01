Jerusalém: “Recordando o Holocausto, combatendo o antissemitismo”

“Recordando o Holocausto, combatendo o antissemitismo” foi o tema do Quinto Fórum Mundial sobre o Holocausto, realizado em Jerusalém.

Lurdinha Nunes, Revista Terra Santa – Jerusalém

Quarenta e sete chefes de Estado e líderes mundiais participaram do Fórum Mundial sobre o Holocausto, realizado em Jerusalém no Memorial Yad Vashem, com a presença de sobreviventes do extermínio, lembrando o 75º aniversário da libertação do campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau. Numerosas intervenções seguiram a do presidente do Estado de Israel e grande apoiador do evento, Reuven Rivlin: após o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, falaram o vice-presidente dos Estados Unidos da América Mike Pence, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, o presidente francês Emmanuel Macron, Frank-Walter Steinmeier da Alemanha e o príncipe Charles de Gales. Discursaram também o organizador do fórum, Moshe Kantor, e Avner Shalev diretor do Yad Vashem e o rabino Israel Meir Laur, sobrevivente e chefe do conselho do Museu Yad Vashem.

Cinquenta líderes em todo o mundo escreveram cartas nos dias que antecederam o evento, declarando seu forte compromisso não apenas de recordar o Holocausto, mas também de tomar medidas para combater o antissemitismo, o racismo, discriminação e xenofobia, dados os inúmeros episódios que ainda hoje são registrados no mundo. Declarações que foram coletadas em um livro em memória desse importante evento.

Mensagem enviada também pelo papa Francisco: “Expresso minha fervorosa esperança de que, com vigilância contínua e educação positiva, as iniquidades cometidas durante um dos períodos mais sombrios da nossa história sejam eliminadas da face da terra”, escreveu o Papa Francisco.

No encerramento do evento, foi acesa a tocha comemorativa pelas sobreviventes Rose Moskowitz e Colette Avitalogni, em memória aos 6 milhões de judeus mortos. Depois cada convidado colocou uma coroa de flores na base do monumento dedicado à Revolta do Gueto de Varsóvia, criada pelo escultor e artista judeu Nathan Rappaport. Canções e orações que encerraram este dia importante.

Fonte: Vatican News