JEM’s 2019 terá a participação de 2700 alunos

De 9 a 26 de setembro a Secretaria Municipal de Educação realizou as inscrições dos Jogos Escolares de Mossoró (JEM’s). Com o fim do prazo de inscrição os organizadores contabilizaram 2.700 inscrições de alunos da Rede Municipal, Estadual, Federal e Privada, que disputarão os JEM’s nas modalidades: Futebol de Campo, Futsal, Volei de Praia, Volei Indoor, Basquete, Handbol, Atletismo, Xadrez e Badminton.

No dia 9, quarta-feira, acontecerá o Congresso Técnico do JEM’s no auditório do Centro Administrativo Prefeito Alcides Belo. O momento é voltado para que os coordenadores de cada modalidade possam passar informações aos professores. “Será a oportunidade para que os professores possam conhecer os locais das competições, sorteio das chaves e elaboração das tabelas, além de discutir sobre o regulamento dos jogos”, explicou Fátima Queiroz, coordenadora do setor de Educação Física.

Os JEM’s acontecerão de 30 de outubro à 14 de novembro em equipamentos da Rede Municipal de Ensino e Rede Privada. “É com muita satisfação que estamos retomando os JEM’s, que tinha tradição em Mossoró, mas que por razões diversas não estavam sendo realizados pelas gestões anteriores. Retomamos as atividades porque acreditamos no poder que esporte tem em agregar saúde na vida dos alunos e por ser um instrumento de prevenção às drogas”, disse Magali Delfino, secretária municipal de Educação.

Prefeitura de Mossoró