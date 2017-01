Jegue Folia chega ao fim com recorde de público e necessidade de ajustes

Chegou ao fim na madrugada desta segunda-feira mais uma edição do Jegue Folia, carnaval fora de época da cidade de Marcelino Vieira.

O evento, em sua décima sexta edição, foi o maior já realizado desde sua criação. Indo de encontro a realidade de crise em eventos deste estilo em todo o País, o Jegue Folia conseguiu se fortalecer nos últimos anos, tendo seu auge em 2017, com a presença de um dos mais importantes nomes da música baiana, o cantor Bell Marques.

Para a edição deste ano, foram comercializados cinco mil abadas de acesso ao cordão de isolamento, mas estimativas levam a um público de aproximadamente dez mil pessoas em cada um dos dias do evento.

O crescimento do evento acabou gerando alguns transtornos e é possível que para a edição 2018 o Ministério Público seja mais rigoroso no acordo com a coordenação do evento, principalmente no quesito segurança.

Além de cobrar um maior policiamento nas vias de acesso a cidade de Marcelino Vieira, o Ministério Público deverá cobrar a redução na venda de abadas.

A grande quantidade de foliões na via por onde circula o trio dificultou a ação das equipes de segurança que atuaram no evento. Na sexta-feira uma cordeira teria passado mal e a ambulância que acompanha o bloco teve dificuldades de acesso para remoção.

No domingo, o trio com o cantor Jonas Esticado não deixou a concentração e acabou limitando a presença dos foliões a área dos camarotes.

A direção do evento não emitiu comunicado oficial sobre a mudança que acabou surpreendendo os foliões na noite do domingo para a madrugada da segunda-feira.

RETOMADA – Das grandes micaretas que marcaram época no interior do Rio Grande do Norte, apenas o Jegue Folia e o Umarizal Fest encontram-se ativas.

Mas o sucesso crescente do Jegue Folia acabou influenciando a retomada de um das mais importantes carnavais fora de época da região.

Em julho a cidade de Pau dos Ferros voltará a sediar o Carnapau. As atrações do evento foram anunciadas no decorrer do fim de semana e a promoção deverá ser iniciada já nas próximas semanas.