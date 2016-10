Jegue Folia 2017 terá Bel Marques, Chicabana e Jonas Esticado

Definida a grade de atrações do Jegue Folia 2017. O evento que abre a temporada de grandes micaretas no País terá no próximo ano uma composição com a presença de grandes nomes da música nacional e regional.

A programação será aberta no dia 6 de janeiro com a presença de um dos principais nomes da história da música baiana, o cantor Bel Marques, ex-vocalista da banda Chiclete com Banana, e um dos precursores do axé music, estilo eternizado pelo carnaval baiano.

A programação seguirá no sábado, dia 7 com o retorno da banda Chicabana, uma das mais aclamadas desde a criação do evento.

Para fechar a edição de 2017, a coordenação do evento optou pela contratação de um dos maiores fenômenos da música regional da atualidade. No domingo, o cantor Jonas Esticado comandará o trio com adaptação de “forró elétrico”, marcando fechamento de mais uma edição do evento mais esperado da região do Alto Oeste.

“Conseguimos fechar uma grade com grandes atrações para todos os dias do evento. A expectativa é de quebra de recorde de foliões no próximo ano, mantendo o crescimento obtido no decorrer dos últimos anos”, destaca Everton Laércio, diretor do Jegue Folia.

O Jegue Folia é realizado sempre na primeira quinzena do ano no município de Marcelino Vieira, Alto Oeste do Rio Grande do Norte.