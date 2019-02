FILE PHOTO - Birds fly in front of Mt. Fuji and a crane at a port in Tokyo, Japan January 25, 2016. REUTERS/Toru Hanai/File Photo GLOBAL BUSINESS WEEK AHEAD

Japão registra maior déficit comercial em quase 5 anos O Japão registrou em janeiro o maior déficit comercial em quase cinco anos, ampliando sua sequência de contas no vermelho pelo quarto mês consecutivo, ao mesmo tempo em que as exportações para a China diminuem. Os números divulgados hoje (20) pelo Ministério das Finanças mostram o déficit para o mês de 12,7 bilhões de dólares. Exportações para todos os mercados caíram 8,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, principalmente devido a uma queda nas vendas de navios e maquinário para produção de semicondutores. Importações caíram 0,6% por conta da queda nos preços do petróleo. Exportações para a China tiveram recuo de 17,4%. Autoridades do governo disseram que isso pode ser resultado da desaceleração econômica da China, e afirmam que o feriado do Ano Novo chinês também pode ter afetado a demanda. Por outro lado, o superávit do Japão com os Estados Unidos aumentou pela primeira vez em sete meses, crescendo 5,1% em relação ao ano anterior. Exportações de veículos para os EUA aumentaram 13%. Agência Brasil *Com informações da NHK, emissora pública de televisão do Japão déficit comercial japão