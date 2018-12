James diz querer ficar no Bayern, mas não descarta saída para jogar mais

O meio-campo internacional colombiano James Rodríguez disse que ele gostaria ficar no Bayern, mas esclareceu que não pode “prometer nada” e que se tem que ir-se por falta de minutos, irá embora.

“Não posso prometer nada. Se tiver que sair porque não estou jogando, vou sair. Mas eu gostaria de ficar porque sinto o carinho dos torcedores e de toda a família do Bayern”, disse James em uma visita a um grupo de torcedores do time bávaro.

James está emprestado pelo Real Madrid, e o Bayern tem uma opção de compra pelo preço de 42 milhões de euros até o dia 15 de junho de 2019. Recentemente, o presidente do conselho diretivo do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, disse que ainda era cedo para falar sobre o tema.

James admitiu nesta segunda-feira que a sua situação no Bayern agora é diferente à do seu primeiro ano porque vem sendo menos aproveitado pelo técnico Niko Kovac em comparação com o antecessor do croata, o alemão Jupp Heynckes.

Além disso, o colombiano provavelmente só voltar a jogar no ano que vem porque machucou o joelho, embora tenha se mostrado otimista quanto à rapidez da recuperação. “Já estou me sentindo bem. Acho que em uma ou duas semanas vou poder voltar a treinar”, previu.

Agência EFE