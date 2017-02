Izabel aponta falhas no uso de recursos da Câmara e contratações sem licitação de até R$ 500 mil

A reunião destinada a apresentar dados financeiros da Câmara Municipal de Mossoró acabou apresentando supostas irregularidades que teriam sido cometidas na gestão do vereador Jório Nogueira, encerrada no dia 31 de dezembro de 2016.

Durante a apresentação do relatório, técnicos destacaram que a Câmara pode ter utilizado recursos que deveriam ter sido devolvidos à prefeirura, como parte de sobras de repasses.

Mas o problema mais grave foi apresentado pela presidente Izabel Montenegro, que destacou a contratação de serviços de até Meio Milhão de Reais sem licitação.

“A idéia não é de fazer caça às bruxas. Sempre ouvimos quando começa uma gestão que existem falhas na anterior. Resolvi mostrar os problemas que recebemos para esclarecer a sociedade e adotar uma medida” destaca Izabel.

Como forma de ampliar a transparência, uma das metas dá sua gestão, Izabel prometeu adotar uma série de medidas que serão adotadas de imediato.

“Vamos cumprir o que manda o regimento interno e a cada dia 20 vamos apresentar o balancete e colocaremos todas as informações a disposição para ser o mais transparente possível”, conclui Izabel.

A reunião encerrou com a participação dos vereadores presentes.

“Parabenizamos a iniciativa da presidente, mas sempre reforçando a tese de que a transparência é uma obrigação nossa. É preciso mostrar pra sociedade o que fazemos e como fazemos” destacou a vereadora Sandra Rosado.