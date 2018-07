Itep suspende emissão de carteiras de identidade no RN

O Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep-RN) suspendeu a emissão de carteiras de identidade no Rio Grande do Norte esta semana devido à falta de formulários para a confecção das cédulas. O serviço só deve ser normalizado na segunda-feira, 23 de julho.

De acordo com a assessoria do órgão, o problema ocorre por causa do atraso na entrega dos documentos pela empresa responsável.

Por causa da suspensão, os agendamentos eletrônicos para emissão do RG, feitos pelo site do instituto, ficaram para a próxima semana.