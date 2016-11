ITEP-RN receberá veículos, equipamentos e peritos da Segurança Pública Nacional

O Diretor-Geral do Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte (ITEP-RN), Marcos Brandão, anunciou que o órgão irá receber três veículos, equipamentos e reforço de peritos da Força Nacional. As doações foram acertadas durante encontro entre o secretário de Segurança Pública Nacional, Celsio Perioli e os diretores de órgãos periciais de todos os estados do país, na semana passada.

“Nós conseguimos a doação de três veículos, uma Pajero Dakar, que já chegou e está adaptada para o uso da perícia criminal e duas Aircross, que devem chegar em janeiro”, destaca Brandão.

A Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) também cedeu ao ITEP RN 150 coletes balísticos, que serão disponibilizados aos servidores dos setores operacionais. Além dos veículos e dos equipamentos de segurança, a secretaria nacional também irá disponibilizar pelo menos 10 peritos criminais ao órgão.

De acordo com o diretor Marcos Brandão, a expectativa é de que esses peritos cheguem ao Estado após a realização de um curso de formação. “Depois de formados, eles virão atuar aqui, onde devem ficar por seis meses”, concluiu.

Apesar da expectativa inicial de atuação de seis meses, os peritos da Força Nacional poderão ficar no Estado por mais tempo, caso haja necessidade.