Itep identifica primeiras vítimas da Chacina de Alcaçuz

Após o recolhimento dos corpos na Penitenciária de Alcaçuz na tarde deste domingo, começou nesta segunda-feira o trabalho de reconhecimento de corpos das vítimas do confronto entre detentos ligados ao PCC e Sindicato do Crime.

No primeiro dia de trabalho das equipes do Instituto Técnico e Científico de Polícia (Itep), foram identificados quatro corpos. A direção do órgão estima que seja mantida esta média diária de identificações, mas o trabalho poderá se estender por cerca de um mês.

Dos 26 corpos recolhidos até o momento, 15 estão decapitados e pelo menos dois carbonizados. Segundo o Itep, 17 profissionais estão mobilizados na operação que busca identificar as vítimas da Chacina de Alcaçuz.

As equipes realizam a identificação com o uso de três métodos. O trabalho é iniciado com a avaliação das digitais, seguido de análise da arcada dentária, e em último caso, técnicos recorrem à identificação por DNA.

Na tarde desta segunda-feira o Governo do Estado emitiu uma nota com esclarecimentos que não descarta a possibilidade da existência de corpos ainda não localizados no presídio.

– Leia a nota na íntegra

Com relação à situação no presídio estadual de Alcaçuz, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte presta os seguintes esclarecimentos:

O Instituto-Técnico e Científico de Perícia (ITEP) tem realizado o trabalho de retirada dos corpos. Na noite deste domingo (15), foram contabilizados 26 óbitos.

Em virtude das instalações do presídio estarem bastante danificadas, por causa das últimas ocorrências, e por ainda concentrarem detentos nas áreas internas, tem sido um trabalho difícil e demorado. Outro fator que também dificulta a identificação é a situação em que alguns corpos foram encontrados.

O ITEP permanece trabalhando e existe a possibilidade de que outros corpos sejam descobertos nas dependências do presídio, portanto, esses números poderão ser atualizados. O Governo do Estado trabalha com absoluta transparência e não tem interesse em esconder as informações.

As ações policiais ainda atuam em Alcaçuz para preservar o controle no local.

Nesta segunda-feira (16) está em andamento uma operação no presídio, com GOE, Choque e Bope, além do apoio de outros órgãos, para a realização de um pente fino no presídio, com o objetivo de manter a ordem e identificar se há outros mortos.

A Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania (Sejuc) está gradativamente realizando a contagem de presos nos pavilhões. Só após a conclusão dessa contagem será possível confirmar se houve fugas.

Na madrugada, por volta das 3h da manhã, detentos do presídio provisório Raimundo Nonato, na zona Norte de Natal, iniciaram um motim. Alguns colchões foram queimados e os agentes realizaram alguns disparos para conter o grupo, até a chegada do reforço da Polícia Militar com o BOPE e BP Choque na área externa.

Até o início da manhã, a PM permaneceu no local aguardando a chegada do Grupo de Operações Especiais (GOE) para realizar uma revista no local. A situação está controlada e não há informação sobre feridos na unidade.