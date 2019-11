ITEP Identifica Parcialmente Corpo Carbonizado em Mossoró

Depois de seis dias da localização de um corpo parcialmente carbonixzado, o setor de papiloscopia do Instituto Técnico Científico de Perícia (ITEP) unidade regional de Mossoró, identificou o corpo encontrado no último dia 13, em uma estrada de terra de acesso ao campo de petróleo Pajeú, as margens da BR 405 próximo a comunidade de Jucuri, na zona rural de Mossoró.

A identificação foi possível, pelo fato das digitais terem ficado intactas. Comparados com documentos apresentados no órgão pela família da vítima, o ITEP identificou o cadáver como sendo de João Paulo Carvalho Mendes, 32 anos, que residia na rua Eufrásio de Oliveira no Alto da Conceição em Mossoró RN.

A família de João Paulo, informou que ele estava desaparecido há pelo menos 10 dias. Informaram ainda que desconheciam qualquer envolvimento da vítima com ilícitos, que nunca tinha sido preso e por isso não sabe a que atribuir a sua morte, que veio de forma brutal e cruel.

As investigações estão sendo conduzidas pela Delegacia Especializada em Homicídios e proteção à Pessoa (DHPP). João Paulo Carvalho foi a centésima octogésima sétima (187) vítima da violência letal e intencional em Mossoró no ano de 2019