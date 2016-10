ITEP convoca candidatos remanescentes em processo simplificado de médico legista

O Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte (ITEP-RN) está convocando os candidatos aprovados no processo Seletivo Simplificado para a contratação de Médico Legista. Em segunda chamada, o órgão espera que os quinze candidatos remanescentes apresentem a documentação para o início das atividades.

Segundo o diretor do órgão, Marcos Brandão, dos 50 aprovados dentro das vagas, 35 já apresentaram os documentos exigidos e estão aptos ao início das atividades. No entanto, outros 15 aprovados dentro das vagas ainda não entregaram a documentação.

Os quinze candidatos que figuram na relação de remanescentes estão convocados a comparecer ao Setor Pessoal do ITEP RN, localizado na Avenida Duque de Caxias, 97 – Ribeira, nos dias 10, 11, e 13 deste mês (Segunda, Terça e Quinta) para apresentação dos documentos.

Confira a documentação necessária

Carteira de identidade (Original e 2 fotocópias)

CPF (Original e 2x fotocópias)

Número do PIS/PASEP (Original e 2 fotocópias)

Certidões negativas (Original)

Declaração de próprio punho, com indicação de haver sido ou não indiciado em inquérito policial, processado ou condenado em ação penal e na esfera administrativa, se servidor público, e que não é dependente de álcool ou substância entorpecente.

Atestado de antecedentes criminais expedido pelo Instituto Técnico Científico de Perícia (Original)

Prova de quitação das obrigações eleitorais e militares (Original e 2 fotocópias)

Atestado de saúde expedido por médico registrado no Conselho Regional de Medicina do RN, que considere o candidato em condições plenas de saúde física e mental, apto para o exercício das funções pretendidas (Original)

2 fotos 3×4 recentes

Comprovante de tipo sanguíneo (2 fotocópias)

Comprovante de residência atual (Original e 2 fotocópias)

Certidão de casamento (Original e 2 fotocópias)

Certidão de nascimento de filho (s) (Original e 2 fotocópias)

Comprovante de Conta-Corrente no Banco do Brasil (2 Fotocópias)

Declaração de Imposto de Renda, quando houver inclusão de dependentes (2 fotocópias)

Ficha Cadastral (Fornecidas pelo Setor Pessoal do ITEP)

Ficha de Declaração de Acúmulo de cargos (Fornecidas pelo Setor Pessoal do ITEP)