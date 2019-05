Itatiaia registra menor temperatura do país: 5,4 graus negativos

A estação meteorológica do Parque Nacional de Itatiaia, no sul fluminense, registrou na manhã de hoje (27) a menor temperatura do país pelo segundo dia seguido. O recorde de temperatura, de 5,4 ºC negativos, superou o verificado ontem (26), de 5,2ºC negativos.

Apesar de ter confirmado que a mínima em Itatiaia foi o recorde, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ainda não disponibilizou os dados de todo o país para esta segunda-feira.

A estação de Itatiaia fica a 2.450 metros de altitude, o que faz com que a temperatura chegue a patamares tão baixos, mesmo a menos de 200 quilômetros da capital fluminense.

Na cidade vizinha, Resende, em que a altitude é de 439 metros, a mínima registrada entre a madrugada e a manhã de hoje foi de 15,1ºC. Na capital, a mínima foi de 15,2ºC, no Alto da Boa Vista.

Agência Brasi