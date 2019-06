Itália, China, Holanda e Japão jogam pelas oitavas da Copa feminina

Na fase de eliminação, se houver empate no tempo normal, a partida vai para a prorrogação e poderá ser decidida nos pênaltis. Noruega eliminou a Austrália nas oitavas de final nos pênaltis. E a França mandou o Brasil mais cedo pra casa na prorrogação.

Itália x China

O jogo será às 13h, no estádio de la Mosson, em Montpellier.

A Itália, primeira colocada do Grupo C, somou 2 vitórias e uma derrota na primeira fase. Surpreendeu a Austrália por 2 a 1. Goleou a Jamaica por 5 a 0. E perdeu para o Brasil por 1 a 0.

A China, na fase de grupos, foi econômica na quantidade de gols marcados pelo Grupo B. Apenas dois. Sofreu uma derrota, venceu uma partida e empatou outra. Perdeu para a Alemanha por 1 a 0. Ganhou da África do Sul por 1 a 0. E empatou com a Espanha em 0 a 0. Mesmo assim avançou para as oitavas de final.

Holanda x Japão

O jogo será às 16h, no estádio Roazhon Park, em Rennes.

A Holanda teve 100% de aproveitamento pelo Grupo E na primeira fase. Venceu a Nova Zelândia por 1 a 0. Dominou Camarões por 3 a 1. E ganhou do Canadá por 2 a 1.

O Japão, detentor de um título mundial, deixou a desejar na primeira fase da Copa na França. Somou 4 pontos e ficou com a segunda colocação do Grupo D. Empatou com a Argentina em 0 a 0. Venceu a Escócia por 2 a 1. Perdeu para a Inglaterra por 2 a 1.

Jogos das quartas de final da Copa da França 2019

Quinta(27)

Noruega x Inglaterra – às 16h.

Sexta (28)

França x Estados Unidos – às 16h.

Sábado (29)

Vencedor (Itália x China) x Vencedor (Holanda x Japão) – às 10h.

Alemanha x Suécia – às 13h30.