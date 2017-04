Isolda Dantas é eleita presidente do PT em Mossoró

A vereadora Isolda Dantas foi eleita a presidente do Partido do Trabalhadores (PT) de Mossoró com 57% dos votos. A votação aconteceu no domingo, 09 de abril, e além da presidência, também foi votada a composição do diretório municipal e os delegados para estadual.

“Os processos de renovação partidária servem pra fortalecer o PT, que neste momento de golpe precisa estar na vanguarda da luta e estará juntamente com o nosso mandato. O processo segue com o congresso estadual e nacional. Nosso partido é democrático e isso o faz mais forte”, disse Isolda Dantas.

A disputa pelo comando do partido em Mossoró contava com três candidaturas, além da vereadora, o atual presidente do partido no município, Nelson Gregório, e Valmir Alves.