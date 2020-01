IPEM/RN fiscaliza balanças rodoviárias de oito municípios do Rio Grande do Norte

De 22 a 24 de janeiro, uma equipe de fiscais do Instituto de Pesos e Medidas do Rio Grande do Norte (IPEM-RN) realizou a verificação metrológica de balanças rodoviárias em oito municípios potiguares: Alto do Rodrigues, Galinhos, Guamaré, Ipanguaçu, João Câmara, Macau, Pendências e Porto do Mangue.

As balanças rodoviárias são equipamentos utilizados por empresas de diversos segmentos para medir de forma precisa o peso de grandes cargas. Na fiscalização, realizada na semana passada, foram verificadas treze balanças em diversas empresas dos seguintes segmentos: agroindústria, beneficiamento de camarões, salineiras, exploração de petróleo, recicladora e de insumos agrícolas. Apenas um equipamento foi reprovado.

De acordo com o subcoordenador operacional do IPEM/RN, Kaner Daladier Chaves, a regulamentação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) orienta que todas as balanças utilizadas para transações comerciais devem cumprir determinadas exigências que garantam que nenhuma das partes envolvidas tenha prejuízo na compra ou venda de um produto medido pelo peso.

A fiscalização das balanças é feita anualmente pelas equipes de fiscais do órgão para verificação de diversos pontos como: nivelamento, a superfície na qual a balança está instalada dever ser plana e resistente; presença do selo de verificação e de placa de identificação com informações sobre o fabricante, modelo, consumo médio de energia, faixa de temperatura, carga máxima e mínima; entre outros.

Caso o cidadão desconfie de alguma irregularidade em relação a balanças é possível solicitar uma fiscalização pelos seguintes contatos: 0800-281-4054, com ligação gratuita; pelo e-mail [email protected] ou pelo whats app 84 98147-9433.