Internautas se mobilizam com elaboração de documento que pede reabertura do Hospital da Mulher

Insatisfeitos com o fechamento do Hospital da Mulher Parteira Maria Correia, internautas criaram esta semana uma petição pública destinada a colher assinaturas como forma de pressionar e reverter a decisão do Governo do Estado.

A petição pode ser acessada no site www.peticaopublica.com.br e pode ser assinada por qualquer internauta interessado em externar sua posição.

Cópias da petição com as assinaturas serão entregue ao Governo do Estado, governador Robinson Faria, secretário de saúde do RN George Antunes, ao juíz federal Orlan Donato e a entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil, igrejas, maçonaria e Rotary Clube.

“Como cidadão responsável pelos acontecimentos de nossa cidade, venho encarecidamente solicitar a todos nós mossoroenses, e norte-rio-grandenses, que assinemos este documento pedindo a manutenção do funcionamento do Hospital da Mulher Maria Parteira, que atende às gestantes e crianças de Mossoró e de muitas cidades do RN. Precisamos exigir do governador que tenha respeito pela população carente de Mossoró. vamos pressionar e assinar!”, destaca o texto da petição.

Até a manhã deste sábado, dois dias após a criação da petição, mais de 600 pessoas já haviam assinado o documento.

Para preencher o documento é preciso apenas autorizar a inclusão de dados automaticamente por um hiperlink do Facebook ou preencher o formulário no endereço eletrônico http://www.peticaopublica.com.br/psign.aspx?pi=VivaHospitalDaMulher .