Inter vence e se mantém vivo na briga pelo título

Quatro jogos esquentaram a quinta-feira de quem quis aproveitar o feriado da Proclamação da República curtindo o Brasileirão. Fechando a 34ª rodada, o Internacional fez o dever de casa. No Beira-Rio, o Colorado derrotou o América de Minas por dois a zero. O resultado manteve o time gaúcho vivo na disputa pelo título, cinco pontos atrás do Palmeiras com outros 12 a serem disputados nas próximas quatro rodadas. Já para o Coelho, a derrota manteve o time na penúltima posição da tabela com chances reais de rebaixamento.

Jogo quente no Maracanã e vitória de presente para a Nação. No jogo que marcou a comemoração do aniversário de 123 anos, o Flamengo derrotou o Santos por um a zero, gol de Henrique Dourado. Gabigol teve a chance de empatar no segundo tempo com uma cobrança de pênalti, mas parou em César. Os três pontos mantêm o Mengão na terceira posição, enquanto o Peixe vê o sonho da Libertadores no ano que vem ficar mais distante.

Após demitir o técnico Diego Aguirre, o São Paulo ficou só no empate em um a um com o Grêmio. Éverton Cebolinha abriu o placar para os visitantes, mas Michel, contra, deixou tudo igual. Os dois times estão empatados na tabela com 59 pontos, mas o tricolor gaúcho leva vantagem nos critérios de desempate.

Em Santa Catarina, a Chapecoense perdeu em casa para o Botafogo por um a zero e embolou de vez a luta contra o rebaixamento.

Isso porque na quarta-feira, o Vasco estava com a vitória na mão até os acréscimos, mas cedeu o empate diante do Atlético Paranaense: um a um. Quem também tropeçou em casa foi o Sport, que não saiu do zero a zero contra o Vitória.

Em Salvador, o Bahia derrotou o Ceará no finzinho por 2 a 1 e afastou qualquer chance de jogar a Série B do ano que vem. Na capital paranaense, o Atlético Mineiro enfim venceu com Levir Culpi. Vitória magra de um a zero sobre o Paraná, lanterna e já rebaixado.

Mais líder do que nunca, o Palmeiras não tomou conhecimento do Flu e enfiou três a zero no adversário. Tá chegado a hora, torcedor palmeirense!

Em BH, o Cruzeiro venceu o Timão pelo placar mínimo e complicou a vida do rival na briga contra o fantasma da Segundona.