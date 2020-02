Inscrições para projeto Estação Juventude 2.0 são iniciadas

Foram iniciadas nesta quarta-feira, 05, as inscrições para os jovens de 15 a 29 anos interessados nas oficinas de Doceira, Fotografia, Condutor de Turismo e Web Design, do projeto Estação Juventude 2.0. As inscrições são presenciais e acontecem na Escola de Artes de Mossoró e também na sede da vice-prefeitura.

As amigas Antônia, Isadora e Vicência acordaram cedo para garantirem suas vagas nas oficinas do projeto Estação Juventude. “Quando eu soube dessa oportunidade não pensei em outra coisa, vim logo. Porque hoje quem não tem estudo não consegue nada. Vou fazer o curso de Doceria para me qualificar”, disse Antônia Isabela, de 27 anos.

Isadora Belo tem 21 anos e fez a inscrição para o curso de Doceria. A jovem viu nos cursos uma oportunidade de aperfeiçoar seus conhecimentos. “Eu nunca fiz curso, mas eu gosto muito de fazer doces e bolos. Ficava assistindo só na internet como fazer, mas nada como fazer um curso assim presencial”, falou.

Vicência Viviane, de 20 anos, escolheu o curso de Turismo e não vê a hora de adquirir mais conhecimento. “Eu já tinha interesse pela área de Turismo. Aqui é uma oportunidade de conhecimento e também aproveitar porque não é toda vida que aparece assim gratuito”, disse a jovem.

Para a realizar a inscrição nos cursos os jovens devem se dirigir a vice-prefeitura do município, localizada na Rua Melo Franco, 106, Centro, no horário das 7h30 às 13h30 e também na Escola de Artes de Mossoró, na Avenida Alberto Maranhão, 2255, das 8h às 11h e das 14h às 17h. Para a inscrição é necessário que os jovens interessados estejam com o seu cadastro único atualizado e que levem um documento com foto e comprovante de residência.