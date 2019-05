Inscrições para processo seletivo para contratação de 25 médicos clínicos e especialistas vão até 24 de maio

A Prefeitura de Mossoró divulgou nesta sexta-feira (10), por meio da edição nº 509 do Jornal Oficial de Mossoró (JOM), o edital do Processo Seletivo Simplificado 001/2019 para contratação imediata de 25 médicos Clínicos e Especialistas, mais cadastro reserva, para atuarem nas Unidades de Serviços de Saúde do Município. O PSS tem validade de 1 (um) ano podendo ser prorrogado por igual período. Seguindo as determinações legais, 5% (cinco por cento) do total de vagas oferecidas serão reservadas às pessoas com deficiência.

As inscrições serão feitas exclusivamente de forma presencial, de 15 a 24 de maio, das 8h às 12h e das 14h às 17h, no Centro Administrativo da Cidadania Prefeito Alcides Belo, localizado na rua Pedro Álvares Cabral, nº 01, Aeroporto. Não será cobrada nenhuma taxa de inscrição para o certame. O edital do Processo Seletivo Simplificado está disponível na edição nº 509 do JOM e na Comissão do Processo Seletivo Simplificado (COEPSS), que ficará instalada na sede da Secretaria de Saúde.

Os(as) candidatos(as) interessados(as) em participar do Processo Seletivo devem ler atentamente todas as determinações estabelecidos no edital.

Agência Brasil