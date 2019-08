Inscrições para os Jogos Abertos Paralímpicos do RN estão abertas

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação da Cultura do Esporte e do Lazer (SEEC/SEL), abriu nesta quarta-feira (7) as inscrições para a sétima edição dos Jogos Abertos Paralímpicos do Rio Grande do Norte. Poderão participar os alunos do gênero masculino e feminino, com deficiência física, visual e intelectual, com idade mínima de 16 anos para as competições oficiais e 8 a 11 anos para os festivais de iniciação ao paradesporto.

Os Jogos Abertos Paralímpicos do Rio Grande do Norte atendem participantes tanto nas modalidades individuais de atletismo, bocha, halterofilismo judô, natação, parabadminton, tênis de mesa e tênis em cadeira de rodas, como nas coletivas de goalball, futebol de amputados e basquete em cadeira de rodas.

De acordo com o coordenador do paradesporto da Subsecretaria de Esporte e Lazer do Rio Grande do Norte, professor Tibério Maribondo, “os jogos têm como objetivo fomentar e estimular a participação de pessoas de todo o Estado com deficiência física, visual e intelectual na pratica de atividades esportivas e que estejam vinculados a alguma entidade de prática do paradesporto”.

As inscrições podem ser realizadas pela internet no período de 7 a 21 de agosto. É obrigatória a indicação da classificação esportiva, médica para os deficientes visuais, funcional para os deficientes físicos e laudo psicológico para os deficientes intelectuais. A ficha de inscrição pode ser baixada no site da seel.rn.gov.br, preenchida devidamente e enviada pelo e-mail [email protected].

ASSECOM/RN