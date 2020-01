Inscrições para o projeto Terça Nossa foram iniciadas em 14 deste mês

A Secretaria Municipal de Cultura, de acordo com o disposto na Lei N.º 3633, de 19 de junho de 2018, tornou público, na edição nº 544 A do Jornal Oficial de Mossoró (JOM), o edital para seleção de propostas de ação para compor o Projeto Cultural Terça Nossa. As inscrições dia 14 deste mês e seguem até 14 de fevereiro.

O Projeto Terça Nossa visa a democratização do Teatro Municipal Dix-huit Rosado, estabelecendo que todas às terças-feiras grupos de artistas locais poderão ensaiar, e apresentar espetáculos sem a cobrança do valor da pauta.

De acordo com a Lei, só podem participar do projeto os grupos e artistas do município de Mossoró. As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo e-mail [email protected].

O Regimento Interno do Teatro Municipal Dix-huit Rosado, publicado na mesma edição do JOM também trata sobre orientações para a utilização do Projeto Terça Nossa, como o fato de que cada contratante terá o direito de reservar apenas uma pauta e que o Teatro disponibilizará pautas para o Projeto Terça Nossa apenas para companhias, grupos ou artistas devidamente cadastrados como Agente Cultural na Secretaria Municipal de Cultura.

Na publicação do edital da Terça Nossa, no JOM, também poderão ser encontradas informações sobre a documentação exigida e sobre como ela pode ser enviada.

portal prefeitura