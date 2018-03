Inscrições para lista de espera do ProUni terminam nesta segunda-feira (19)

O prazo para que os estudantes manifestem interesse na lista de espera do Programa Universidade para Todos (ProUni) termina nesta segunda-feira (19). O cadastro estará disponível para consulta pelas instituições de ensino superior já na terça-feira (20).

O ProUni é o programa do Governo do Brasil que oferece bolsas de estudo integrais e parciais (50%) em cursos de graduação de instituições particulares de educação superior. Nesta edição, o Ministério da Educação (MEC) ofertou 243 mil bolsas, das quais 113.863 são integrais e 129.124, parciais.

Para participar da lista de espera, o candidato deve obrigatoriamente confirmar o interesse na bolsa, na página do Prouni, no prazo especificado no cronograma.

Pode participar da lista de espera o estudante que não foi pré-selecionado nas chamadas regulares e aquele pré-selecionado na segunda opção de curso, mas reprovado por falta de turma.

Todos os candidatos participantes da lista de espera terão de comparecer na próxima quarta-feira (21) e quinta-feira (22) às respectivas instituições para apresentar a documentação de comprovação das informações prestadas na inscrição.